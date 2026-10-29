Inner Mongolian Baotou Steel Union: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolian Baotou Steel Union liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inner Mongolian Baotou Steel Union die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Inner Mongolian Baotou Steel Union im vergangenen Quartal 14.98 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inner Mongolian Baotou Steel Union 16.75 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch