Inner Mongolia Yitai Coal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia Yitai Coal gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.73 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.490 HKD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Yitai Coal 16.52 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.33 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch