Inner Mongolia Yitai Coal legte Quartalsergebnis vor

Inner Mongolia Yitai Coal gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.22 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.430 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inner Mongolia Yitai Coal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.59 Milliarden HKD im Vergleich zu 11.02 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch