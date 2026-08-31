Inner Mongolia Yitai Coal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inner Mongolia Yitai Coal hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Yitai Coal 0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.96 Prozent auf 1.86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch