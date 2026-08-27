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27.08.2026 06:37:00
Inner Mongolia Yili Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Inner Mongolia Yili Industrial hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Yili Industrial 29.66 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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