Inner Mongolia North Hauler Joint Stock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia North Hauler Joint Stock hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.160 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 921.2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 809.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch