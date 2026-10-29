Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.06 CNY. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 5.23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch