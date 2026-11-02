Inner Mongolia Lantai Industrial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inner Mongolia Lantai Industrial hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21.32 Prozent auf 2.18 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.78 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch