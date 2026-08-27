Inner Mongolia Lantai Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia Lantai Industrial hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23.79 Prozent auf 2.46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Lantai Industrial 3.23 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch