Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6.82 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch