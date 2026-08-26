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26.08.2026 06:37:00
Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0.11 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.110 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.80 Milliarden CNY – ein Plus von 5.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry 6.45 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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