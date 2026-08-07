Inner Mongolia Jinyu Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Inner Mongolia Jinyu Group hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 410.0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch