Inner Mongolia Eerduosi Resources lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inner Mongolia Eerduosi Resources im vergangenen Quartal 978.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources 860.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch