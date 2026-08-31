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31.08.2026 06:37:00
Inner Mongolia Eerduosi Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Inner Mongolia Eerduosi Resources stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Inner Mongolia Eerduosi Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.27 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inner Mongolia Eerduosi Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.66 Milliarden CNY im Vergleich zu 6.22 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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