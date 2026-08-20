Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 CNY gegenüber 0.140 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.94 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech einen Umsatz von 9.58 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch