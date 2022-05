Innenministerin Faeser rät Bürgern zu Notvorrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfiehlt den Bürgern in Deutschland, sich für den Krisenfall zu wappnen. "Denken Sie zum Beispiel an Cyberattacken auf kritische Infrastruktur", sagte Faeser dem Handelsblatt. "Wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art und Weise eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben." Die Ministerin verwies darauf, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Liste veröffentlicht habe, was an Notvorrat Sinn mache.

Faeser sieht zudem deutliche Defizite beim Zivilschutz. Sie sei "ziemlich entsetzt darüber, was in den vergangenen 16 Jahren alles im Zivilschutz abgebaut wurde". Dieser Bereich habe jetzt hohe Priorität: "Wir müssen hier auf die Höhe der Zeit kommen, um die vielfältigen Krisen - Pandemien, Klimafolgen, Kriegsgefahren - zu bewältigen." Das betreffe nicht nur technische Fragen, "sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterialien". Zudem gebe es noch 599 Schutzräume in Deutschland: "Es ist sinnvoll, wenn wir einige davon reaktivieren", sagte Faeser.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2022 11:01 ET (15:01 GMT)