InMode präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

InMode veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.32 USD, nach 0.340 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 92.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InMode 93.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch