InMode: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

InMode veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 95.6 Millionen USD, gegenüber 95.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch