InMed Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InMed Pharmaceuticals hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch