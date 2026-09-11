InMed Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InMed Pharmaceuticals hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3.120 USD. Im Vorjahr waren -8.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch