Inland Real Estate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inland Real Estate hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber -0.050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 38.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inland Real Estate 38.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch