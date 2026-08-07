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07.08.2026 06:37:00
Inland Real Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Inland Real Estate lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 37.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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