Injazzat Real Estate Development Company KSC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Injazzat Real Estate Development Company KSC hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.23 Prozent auf 1.3 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch