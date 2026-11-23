Initiator Pharma A-S Registered präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.18 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch