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28.08.2026 06:37:00
Inission Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Inission Registered B hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1.30 SEK gegenüber 0.580 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 634.6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 18.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 534.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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