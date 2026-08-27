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27.08.2026 06:37:00
INIFY Laboratories Registered präsentierte Quartalsergebnisse
INIFY Laboratories Registered hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.20 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INIFY Laboratories Registered ein Ergebnis je Aktie von -0.230 NOK vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INIFY Laboratories Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.4 Millionen NOK im Vergleich zu 5.9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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