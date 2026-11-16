Inhibrx Biosciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inhibrx Biosciences äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch