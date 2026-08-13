Inhibikase Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inhibikase Therapeutics hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Inhibikase Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.110 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch