Inhibikase Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inhibikase Therapeutics hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Inhibikase Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch