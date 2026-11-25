Inhalation Sciences Sweden Registered gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inhalation Sciences Sweden Registered -0.070 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 0.3 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inhalation Sciences Sweden Registered 0.2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch