INGS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

INGS stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 32.83 JPY. Im letzten Jahr hatte INGS einen Gewinn von 19.49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.43 Milliarden JPY ausgewiesen.

INGS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 154.66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 110.25 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat INGS mit einem Umsatz von insgesamt 9.35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch