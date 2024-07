Ingredion veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für 2023: Aufbau einer nachhaltigen Zukunft. Zusammen.

WESTCHESTER, Illinois, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 mit dem Titel "Building a Sustainable Future. Together." (Aufbau einer nachhaltigen Zukunft. Zusammen.) veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Fortschritte im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens für 2030 und unterstreicht die Absicht, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben besser zu machen.



"Ich bin sehr stolz auf die Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit, die wir 2023 erzielt haben. Die Ziele, die wir uns für 2030 gesetzt haben, sind weit mehr als blosse Richtwerte. Sie verkörpern unser Engagement für unseren Planeten", so Jim Zallie, Präsident und CEO von Ingredion. "Wir haben unsere Treibhausgasemissionen erfolgreich gesenkt, unsere Beziehungen zu Partnern und Communitys gestärkt und strategische Investitionen getätigt, um die Nachhaltigkeit unserer Lieferkette auf globaler Ebene zu stärken."

Zu den Highlights im Bereich der Nachhaltigkeit für das Jahr 2023 gehören:

Wir haben unsere absoluten Kohlenstoffreduktionen in den Scopes 1 und 2 auf -22 % gegenüber unserem Ausgangsjahr 2019 erhöht

Wir haben unseren Strombezug aus erneuerbaren Energien auf 25 % erhöht

Wir haben die regenerative Landwirtschaft bei Kunden und gefördert und Projekte mit Landwirten um ca. 30.000 ha ausgeweitet

Wir sind unserem Ziel näher gekommen, bis 2025 100 % der prioritären Tier-1-Anbauprodukte (d. h. Mais, Tapioka, Kartoffeln, Stevia und Hülsenfrüchte) nachhaltig zu beziehen und haben Ende 2023 66,8 % erreicht, was einer Steigerung von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago, ist ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen, der Kunden in fast 120 Ländern bedient. Mit einem Jahresumsatz von ca. 8 Mrd. USD im Jahr 2023 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in wertsteigernde Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit seinen weltweit verteilten Innovationszentren, den Ingredion Idea Labs®, und mehr als 12.000 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden an der Erfüllung seines Ziels, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Besuchen Sie ingredion.com für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

