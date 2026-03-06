Ingram Micro Aktie 138814294 / US4571521065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.03.2026 08:12:10
Ingram Micro Prices Secondary Offering Of 8.99 Mln Shares At $22.25/shr
(RTTNews) - Ingram Micro Holding Corp. (INGM), a distributor of information technology products and services, on Friday priced a secondary public offering of 8.99 million shares by selling stockholder Ingram Holdco LLC, an affiliate of Platinum Equity, at $22.25 per share.
The offering is also expected to close on or about March 9.
The selling stockholder granted underwriters a 30-day option to purchase up to 1.35 million additional shares at the public offering price.
The selling stockholder will receive all net proceeds from the offering.
Ingram Micro is not selling any shares and will not receive any proceeds.
Further, the company expects to close a previously announced $75 million share repurchase from the selling stockholder on or about March 9, at the same net price paid by the underwriters.
The repurchase will be funded with cash on hand.
Ingram Micro Holding closed trading, 0.27% higher at $26.36 on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Ingram Micro Holding Corp Registered Shs
|
01.03.26
|Ausblick: Ingram Micro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Ingram Micro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ingram Micro Holding Corp Registered Shs
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Markt: SMI vor möglicher Stabilisierung -- DAX vor erneutem Erholungsversuch -- Erholung an den Börsen in Asien geht weiter
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich Stabilisierungstendenzen ab. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls nach oben gehen. Die Anleger in Fernost zeigen sich am Freitag erneut besser gestimmt.