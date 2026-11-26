Ingles Markets A hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ingles Markets A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.37 Milliarden USD im Vergleich zu 1.37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5.10 USD. Im Vorjahr hatte Ingles Markets A 4.40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ingles Markets A 5.42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch