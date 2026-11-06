Ingevity veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ingevity liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ingevity die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ingevity im vergangenen Quartal 305.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ingevity 333.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch