Ingersoll-Rand (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ingersoll-Rand (India) äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 20.86 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ingersoll-Rand (India) 19.12 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3.98 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch