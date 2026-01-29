ING verdient mehr als erwartet - 2027er-Renditeziel erhöht

AMSTERDAM (awp international) - Die niederländische Grossbank ING hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals den Gewinnrückgang in Grenzen gehalten. 2025 sei der Überschuss um ein Prozent auf 6,33 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Im vierten Quartal konnte die im EuroStoxx 50 notierte Bank den Gewinn um 22 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro steigern. Damit verdiente die ING mehr von Experten erwartet. Zudem erhöhte die ING ihr Renditeziel für 2027 auf mehr als 15 Prozent. Im laufenden Jahr soll dieser Wert auf mehr als 14 Prozent steigen. 2025 lag die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital bei 13,6 Prozent./zb/mis