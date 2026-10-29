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Akquisitionen 29.10.2026 15:10:46

ING-Aktie schwächer: Konzern rüstet sich für die Bankenkonsolidierung in Europa

ING-Aktie schwächer: Konzern rüstet sich für die Bankenkonsolidierung in Europa

Der CEO der ING Groep will die niederländische Bank vorbereitet sehen, um sich bietende Gelegenheiten für Fusionen im europäischen Bankensektor zu ergreifen, auch wenn organisches Wachstum und kleinere Zukäufe weiterhin Priorität haben.

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"Wir werden immer prüfen, ob es grössere Konsolidierungsschritte gibt", sagte ING-CEO Steven van Rijswijk in einem Interview. "Und wenn dann irgendwann ein Konsolidierungsspiel in Europa beginnen sollte, müssen wir zumindest darauf vorbereitet sein."

Während sich einige europäische Banken auf der Jagd nach Milliardengeschäften befänden, habe ING vorrangig in den Ausbau der eigenen Aktivitäten investiert und kleinere Akquisitionen getätigt, sagte der Vorstandschef. Ziel sei es, Lücken im ING-Portfolio zu schliessen, um eine "universellere Bank in mehr Märkten" zu werden.

Im Juli hatte die ING vereinbart, eine 40-Prozent-Beteiligung an der spanischen Singular Bank zu erwerben, um ihr Private-Banking-Angebot in dem Land auszubauen. Zudem übernahm sie die vollständige Kontrolle über die polnische Fondsgesellschaft Goldman Sachs TFI, indem sie sich im November vergangenen Jahres auf den Erwerb der verbleibenden 55 Prozent der Anteile einigte, die sie noch nicht besass.

"Unsere oberste Priorität ist zunächst organisches Wachstum", sagte van Rijswijk am Donnerstag. "Wenn man mehr bewirken und in den Märkten, in denen man aktiv ist, relevanter sein will, müssen wir auch unser Produkt- und Dienstleistungsangebot erweitern, und genau das tun wir jetzt."

Die ING-Papiere verlieren im Handel in Amsterdam zeitweise 1,68 Prozent auf 28,95 Euro.

DJG/DJN/brb/hab

DOW JONES

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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