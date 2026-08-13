Infronics Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Infronics Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 INR gegenüber -0.210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch