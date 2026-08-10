INFRONEER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INFRONEER hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 302.16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 308.37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 191.63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch