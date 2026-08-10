|
10.08.2026 06:37:00
INFRONEER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
INFRONEER hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 302.16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 308.37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 191.63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.