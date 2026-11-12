INFRONEER informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

INFRONEER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 46.14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 60.74 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat INFRONEER im vergangenen Quartal 352.45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INFRONEER 232.88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch