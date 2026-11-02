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02.11.2026 07:00:08

Infracore SA: Infracore gibt eine verbindliche Zusage für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags des Spitals Wetzikon

Infracore
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Infracore SA / Schlagwort(e): Stellungnahme
Infracore SA: Infracore gibt eine verbindliche Zusage für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags des Spitals Wetzikon

02.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 2. November 2026

Infracore gibt eine verbindliche Zusage für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags des Spitals Wetzikon

Auf Anfrage von neun institutionellen Gläubigern der GZO AG Spital Wetzikon («GZO») hat sich Infracore SA diesen Gläubigern gegenüber unwiderruflich verpflichtet, im Falle eines Scheiterns des Nachlassvertrags ein Kaufangebot über CHF 70 Millionen in bar für sämtliche Immobilien und betrieblichen Aktiven der GZO einzureichen. Die anfragenden Gläubiger vertreten Forderungen von zusammen rund CHF 130 Millionen und damit mehr als die Hälfte der für den Nachlassvertrag stimmberechtigten Forderungen. Sie haben Infracore schriftlich mitgeteilt, dass sie dem Nachlassvertrag in der vorliegenden Form nicht zustimmen und ein Angebot von Infracore begrüssen.

Der Spitalbetrieb würde ohne Unterbruch weitergeführt; die Übernahme des Betriebs ist mit Swiss Medical Network vorbereitet, der langjährigen Partnerin von Infracore. Die liquiden Mittel und Forderungen der GZO werden nicht erworben; sie stehen den Gläubigern zur Verfügung. Öffentliche Mittel werden nicht beansprucht. Der Verwaltungsrat von Infracore hat die Zusage genehmigt; die Finanzierung ist gesichert.

Das Kaufangebot wird eingereicht, sobald das Scheitern des Nachlassvertrags feststeht. Infracore wird zu diesem Zeitpunkt über die Einzelheiten informieren. Bis dahin äussert sich Infracore nicht weiter zum laufenden Verfahren, das sie respektiert.

Eric Frey, CEO von Infracore: «Die Gläubiger haben uns um eine verbindliche Alternative gebeten. Sie liegt nun vor.»

Über Infracore

Infracore SA ist eine führende Eigentümerin von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Spital- und anderen Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange kotiert (INFRAC.SW). www.infracore.ch

Medienkontakt

Dynamics Group – Urs Grob, +41 79 550 48 59 | ugr@dynamicsgroup.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infracore SA
Rue Georges-Jordil 4
1700 Fribourg
Schweiz
Telefon: +41 26 350 02 10
E-Mail: investor@infracore.ch
Internet: www.infracore.ch
ISIN: CH0019867685
Valorennummer: 1986768
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2426048

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426048  02.11.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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