Infracore Aktie 1986768 / CH0019867685
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10.08.2026 16:00:00
Infracore: Mehrzuteilungsoption knapp zur Hälfte ausgeübt - Aktie leichter
Bei Infracore ist nach dem Börsengang die Mehrzuteilungsoption teilweise ausgeübt worden.
Das entspreche rund 48 Prozent der gesamten Mehrzuteilungsoption. Die Aktien stammen vom grössten Aktionär MPT.
Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs damit gut 4,41 Millionen Aktien platziert. Davon entfielen 3,70 Millionen auf neue Aktien und gut 709'000 auf bestehende Aktien von MPT.
Das gesamte Platzierungsvolumen belief sich auf 238,3 Millionen Franken. Der Streubesitz liegt nach der teilweisen Ausübung bei rund 28,8 Prozent. Aevis Victoria hält 22,6 Prozent der Aktien, MPT 48,5 Prozent.
Infracore, MPT und Aevis Victoria haben zudem laut den Angaben eine Lock-up-Frist von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag vereinbart. Sie dauert bis zum 5. Januar 2027.
Das auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft war vor einem Monat an die Schweizer Börse gegangen. Der Kurs bewegte sich in dieser Zeit in einer Spanne von 52,00 bis 54,49 Franken.
Die Infracore-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 53,65 Franken.
awp-robot/rw
Fribourg (awp)
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