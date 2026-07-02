Infracore kauft Gebäude des See-Spitals in Horgen

Freiburg (awp) - Der Börsenneuling Infracore hat den bereits früher angekündigten Kauf der Gebäude des See-Spitals in Horgen abgeschlossen. Das See-Spital wird den medizinischen Betrieb an dem Standort im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags weiterführen.

Die Transaktion stellt die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion dar, die Infracore mit einem öffentlichen Spital abgeschlossen hat, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Mit diesem Deal steige der Wert des Immobilienportfolios auf 1,5 Milliarden Franken.

Die jährlichen Mieteinnahmen aus dem Portfolio würden im laufenden Jahr voraussichtlich den Wert von 73 Millionen Franken übertreffen. Im Jahr 2027 dann sollen es mehr als 78 Millionen sein.

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