Infracore SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Infracore erzielt solides Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 und bestätigt Ausschüttungsprognose



27.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 27. August 2026 Infracore erzielt solides Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 und bestätigt Ausschüttungsprognose Infracore AG, ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz, publiziert heute das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026: Die Mieteinnahmen stiegen um 5.3% auf CHF 35.9 Mio. (H1 2025: CHF 34.1 Mio.).

Der EBITDA stieg um 3.6% auf CHF 32.4 Mio., was einer EBITDA-Marge von 90.4% entspricht

(H1 2025: CHF 31.3 Mio.; 91.9 %). Ohne den ausserordentlichen Effekt aus dem Verkauf einer Liegenschaft hätte die EBITDA-Marge 92.1% erreicht.

(H1 2025: CHF 31.3 Mio.; 91.9 %). Ohne den ausserordentlichen Effekt aus dem Verkauf einer Liegenschaft hätte die EBITDA-Marge 92.1% erreicht. Die freien Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit stiegen um 3.5% auf CHF 23.6 Mio. (H1 2025: CHF 22.8 Mio.).

Per 31. Juli 2026, nach dem Börsengang und der Übernahme des See-Spitals Horgen, belief sich der Marktwert des Portfolios auf CHF 1.53 Mrd. (31.12.2025: CHF 1.41 Mrd.) und der NAV vor latenten Steuern auf CHF 987.9 Mio. (31.12.2025: CHF 809.3 Mio.).

Infracore prognostiziert für das Gesamtjahr 2026 Mieterträge von rund CHF 74 Mio. und Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit von rund CHF 47 Mio. Der Verwaltungsrat geht davon aus, für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttung in der Grössenordnung von CHF 2.95 bis CHF 3.05 je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht rund 96% bis 99% der prognostizierten Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit. Eric Frey, Chief Executive Officer von Infracore, sagte: «Unser erfolgreicher Börsengang, bei dem wir eine Marktkapitalisierung von CHF 826 Mio. erreicht haben, markiert einen bedeutenden Meilenstein für Infracore. Die gute Nachfrage seitens neuer privater und institutioneller Anleger sowie das fortgesetzte Engagement unserer Ankeraktionäre Medical Properties Trust und AEVIS VICTORIA widerspiegeln das Vertrauen in unsere Strategie. Dank grösserer finanzieller Flexibilität sind wir gut aufgestellt, um unsere Sale-and-Leaseback-Pipeline und die Entwicklungsprojekte voranzutreiben. Gleichzeitig sorgt das robuste, auf das Gesundheitswesen ausgerichtete Portfolio weiterhin für nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Ausschüttungen.» Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 Infracore erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine solide operative Entwicklung, getragen von der Stabilität und Langfristigkeit der Mieteinnahmen sowie der Widerstandsfähigkeit des auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Immobilienportfolios. Die Mieteinnahmen stiegen um 5.3% auf CHF 35.9 Mio. (H1 2025: CHF 34.1 Mio.). Wachstumstreiber waren die Übernahme des Spitals Zofingen im Frühling 2025, das seit 1. April 2025 zu den Mieteinnahmen beiträgt, gestaffelte Mieterhöhungen bei neuen Objekten wie dem Genolier Innovation Hub, neue Mietverträge für fertiggestellte Bauvorhaben bei der Clinica Ars Medica in Gravesano, dem medizinischen Zentrum in Bellinzona und einer Erweiterung der Privatklinik Bethanien in Zürich sowie Mietindexierungen. Diese positiven Faktoren glichen die negativen Auswirkungen durch den Verkauf von zwei kleineren, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Liegenschaften in Sion in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehr als aus. Der EBITDA belief sich auf CHF 32.4 Mio., was einem Anstieg um 3.6% und einer EBITDA-Marge von 90.4% entspricht. Der Verkauf einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Liegenschaft in Solothurn führte zu einem geringen Verlust aus der Veräusserung von Anlageimmobilien. Ohne diesen ausserordentlichen Effekt hätte der EBITDA CHF 33.1 Mio. und die Marge 92.1% betragen. Der EBIT stieg um 3.6% auf CHF 32.2 Mio. Der Gewinn stieg um 5.5% auf CHF 22.8 Mio. (H1 2025: CHF 21.6 Mio.). Im Berichtszeitraum wurden keine Neubewertungsgewinne oder -verluste erfasst. Die freien Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit beliefen sich auf CHF 23.6 Mio., was einem Anstieg um 3.5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspricht (H1 2025: CHF 22.8 Mio.). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Umlaufvermögens stieg auf CHF 23.6 Mio., gegenüber CHF 22.8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der ausgewiesene operative Cashflow betrug CHF 20.2 Mio., was primär auf Veränderungen des Umlaufvermögens im Berichtszeitraum zurückzuführen ist. Bilanz per Ende Juli mit deutlicher Verbesserung des LTV Da der Börsengang erhebliche Auswirkungen auf die Konzernbilanz hatte, erstellte Infracore zu Informationszwecken eine Konzernbilanz per 31. Juli 2026, welche ein umfassenderes Bild der Finanzlage der Gruppe vermittelt. Diese Bilanz umfasst alle Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Börsengang, die Anfang Juli abgeschlossene Übernahme des See-Spital sowie weitere Geschäftsaktivitäten im Juli. Die Bilanz per 31. Juli 2026 findet sich im Halbjahresbericht. Per 31. Juli 2026 belief sich der NAV vor latenten Steuern auf CHF 987.9 Mio. (31.12.2025: CHF 809.3 Mio.). Der Netto-LTV betrug 34.1% (31.12.2025: 44.5%). Die LTV-Quote sank nach dem Börsengang, was in erster Linie auf den Erlös aus dem Börsengang zurückzuführen ist, der per 31. Juli 2026 grösstenteils noch als Barmittel in der Bilanz verblieben ist, bevor er in die Investitionspipeline fliesst. Übernahme des See-Spitals Horgen steigert Portfoliowert auf CHF 1.53 Mrd. Am 2. Juli 2026, noch vor dem Börsengang, wurde die Übernahme des See-Spitals Horgen abgeschlossen. Die Transaktion stellt einen Meilenstein in Infracore’s Entwicklung dar, handelt es sich doch um die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem öffentlichen Spital. Infracore hat die Hauptgebäude auf dem Spitalgelände in Horgen übernommen. Das See-Spital wird seinen medizinischen Betrieb im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags fortsetzen. Die Transaktion gewährleistet die Kontinuität des Krankenhausbetriebs und der Patientenversorgung und ermöglichte es dem See-Spital, Kapital freizusetzen, um seine fällige Anleihe zurückzuzahlen. Mit dieser Akquisition steigt der Marktwert des Immobilienportfolios von Infracore per 31. Juli 2026 auf CHF 1.53 Mrd. (31.12.2025: CHF 1.41 Mrd.). Resilientes, konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell und attraktive Dividendenpolitik Der Standort See-Spital in Horgen stärkt die Präsenz von Infracore im Kanton Zürich und trägt gleichzeitig zur weiteren Diversifizierung der Mieterbasis bei. Die Transaktion mit einem öffentlichen Spital stellt einen strategischen Meilenstein dar und zeigt, dass das Sale-and-Leaseback-Modell von Infracore den Bedürfnissen des öffentlichen Gesundheitswesens gerecht wird. Durch die Fokussierung auf Gesundheitsinfrastruktur bietet Infracore seinen Aktionären ein resilientes, konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell, das auf strukturelle Wachstumstrends aufbaut wie die Alterung der Gesellschaft und die steigende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen. Die Liegenschaften erzielen wiederkehrende Mieteinnahmen, die durch langfristige, inflationsindexierte Mietverträge abgesichert sind. Die Entwicklungspipeline, die Projekte zur optimierten Nutzung bestehender Liegenschaften wie auch zum Ausbau des Portfolios umfasst, schafft weiteres Potenzial. Infracore strebt eine attraktive Dividendenpolitik an, um die Aktionäre an den erwarteten stabilen, wiederkehrenden Cashflows zu beteiligen. Zuversichtlicher Ausblick Infracore ist überzeugt, dass die Transformation der Infrastruktur öffentlicher und privater Schweizer Gesundheitseinrichtungen auch in Zukunft Wachstumschancen bieten wird und dass die Nachfrage nach Sale-and-Leaseback-Transaktionen zunehmen wird. Auf Grundlage des aktuellen Portfolios, der abgeschlossenen Transaktionen und der aktuellen Finanzierungsbedingungen erwartet Infracore für das Gesamtjahr 2026 Mieteinnahmen in Höhe von rund CHF 74 Mio. und Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit von rund CHF 47 Mio. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für das Jahr 2026 eine Ausschüttung in Höhe von CHF 2.95 bis CHF 3.05 je Aktie zu beantragen. Das entspricht einem Gesamtbetrag von etwa CHF 45.1 Mio. bis CHF 46.7 Mio. und entspricht etwa 96% bis 99% der prognostizierten Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit. Kennzahlen (In CHF 1000 sofern nicht anders angegeben) H1 2026 31.7.2026 H1 2025 2025 Mieteinnahmen 35’871 34’063 66’059 Ergebnis aus Neubewertung - - 16’160 Gesamtertrag inkl. Ergebnis aus Neubewertung 35’875 34’068 82’523 EBIT 32’197 31’068 76’248 Periodengewinn 22’762 21’569 55’757 Freie Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit* 23’578 22’783 42’234 Gewinn je Aktie (in CHF) 1.96 1.86 4.81 Operativer Cashflow je Aktie (in CHF) 1.74 2.18 4.19 Marktwert des Immobilienportfolios 1’411’533 1’525’360 1’423’455 1’412’004 NAV vor latenten Steuern 792’005 987’898 740’963 809’308 NAV nach latenten Steuern 671’440 867’036 621’598 688’698 Netto-LTV 42.8% 34.1% 48.6% 44.5% * Die freien Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit sind definiert als Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit ohne Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Verkauf von Anlageimmobilien Telefonkonferenz und Audio Webcast (in Englisch) Eric Frey, CEO, und Nicolas Schmid, CFO, werden das Halbjahresergebnis 2026 erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Im Anschluss an die Präsentation stehen sie für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz und der Audio-Webcast in englischer Sprache finden wie folgt statt: Donnerstag, 27. August 2026

14.00 bis 15.00 Uhr (MESZ) Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, können Sie sich unter diesem Link vorab registrieren und erhalten dann die Einwahldaten für den Zugang zur Konferenz. Als Teilnehmer der Telefonkonferenz können Sie die Präsentation hier verfolgen (bitte schalten Sie den Browser-Ton aus). Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast übertragen. Für den Zugriff nutzen Sie bitte diesen Link. Fragen können über die Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung wird anschliessend unter demselben Link sowie auf der Infracore-Website verfügbar sein. Download Links: >> Halbjahresbericht 2026 (in Englisch) >> Präsentation zum Halbjahresergebnis 2026 (in Englisch) Weitere Informationen: IR-Kontakt: Nicolas Schmid, CFO, nschmid@infracore.ch, +41 79 607 94 10 Medienkontakt c/o Dynamics Group: Thomas Balmer, tba@dynamicsgroup.ch, +41 79 703 87 28 Über Infracore AG Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch

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