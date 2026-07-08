Infracore-Aktie vor Börsenstart am Donnerstag: IPO-Volumen bestätigt

Die Aktien werden wie geplant am morgigen Donnerstag, 9. Juli, zu einem bereits angekündigten Festpreis von 54 Franken je Titel erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Wie ebenfalls bereits angekündigt werden Infracore aus der Kapitalerhöhung brutto rund 200 Millionen Franken zufliessen. Zudem wird die Gesellschaft zum Börsenstart mit rund 826 Millionen Franken bewertet.

Das endgültige Angebot umfasst 4,21 Millionen Aktien. Davon stammen 3,70 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und 505'500 vom Hauptaktionär MPT Switzerland Holdings. Die ursprünglich vorgesehene Upsize-Option wurde damit nur teilweise ausgeübt. Zudem können die Konsortialbanken im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bis zu 420'920 weitere Aktien von MPT platzieren.

MPT bleibt voraussichtlich Hauptaktionär

Auf Basis des endgültigen Angebotsvolumens wird MPT nach Abschluss des IPO mit voraussichtlich 49,9 Prozent grösster Aktionär bleiben. Aevis Victoria wird rund 22,6 Prozent der Aktien halten. Der Free Float beträgt 27,5 Prozent und würde sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 30,3 Prozent erhöhen.

Die Aktien werden ab Donnerstag um 9.00 Uhr unter dem Tickersymbol "INFRAC" an der SIX gehandelt. Die Abwicklung des Börsengangs ist für den 10. Juli vorgesehen. Am selben Tag soll Infracore auch in den Swiss Performance Index (SPI), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.

jl/rw

Freiburg (awp)