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Infracore Aktie 1986768 / CH0019867685

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Seespitals 27.08.2026 14:03:00

Infracore-Aktie springt an: Portfoliowert steigt dank Horgen-Kauf

Infracore-Aktie springt an: Portfoliowert steigt dank Horgen-Kauf

Die auf Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Infracore hat das Immobilienportfolio mit dem Zukauf des Seespitals Horgen ausgeweitet.

Infracore
53.90 EUR 0.94%
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Dank der im Juli getätigten Transaktion lag der Marktwert des Gesamtportfolios per Ende Juli bei 1,53 Milliarden Franken, wie das seit Anfang Juli an der SIX kotierte Immobilienunternehmen Infracore am Donnerstag mitteilte. Per Mitte Jahr war der Wert noch auf 1,41 Milliarden beziffert worden.

Die Halbjahreszahlen waren ebenfalls bereits vor rund drei Wochen publiziert worden. So stiegen die Mieterträge um 5,3 Prozent auf 35,9 Millionen Franken. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 3,6 Prozent auf 32,4 Millionen zu und der Reingewinn um 5,5 Prozent auf 22,8 Millionen.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management unverändert mit Mieterträgen von rund 74 Millionen Franken sowie Mitteln aus dem operativen Geschäft (Funds from Operations) von rund 47 Millionen.

Die Infracore-Aktie gewinnt via SIX zeitweise 1,91 Prozent auf 50,80 Franken.

cf/uh

Freiburg (awp)

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