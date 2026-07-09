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IPO erfolgt 09.07.2026 13:44:00

Infracore-Aktie mit verhaltenem Börsenstart

Infracore-Aktie mit verhaltenem Börsenstart

Der Börsengang des Schweizer Spitalimmobilien-Unternehmens Infracore an der SIX ist ohne grosse Kurssprünge über die Bühne gegangen.

Die Aktien notierten zuletzt bei 53,89 CHF und damit leicht unter dem Ausgabepreis, nachdem sie den Handel genau auf dem Ausgabepreis von 54,00 Franken eröffnet hatten. Die Börsenkapitalisierung beläuft sich damit auf knapp 826 Millionen Franken.

IPO soll Wachstum vorantreiben

Infracore hatte seinen Pläne Mitte Juni angekündigt. Mit dem Geld aus dem Börsengang - rund 200 Millionen Franken - will der auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte Konzern unter anderem seine Sale-and-Leaseback- sowie Entwicklungspipeline finanzieren, ein Aktionärsdarlehen teilweise zurückzahlen und seine Kapitalstruktur für weiteres Wachstum stärken. Gleichzeitig soll die Börsenkotierung die Visibilität erhöhen.

Für die Mehrheitsaktionärin Aevis Victoria ist der IPO zudem Teil ihrer Strategie, sich zu einer Investmentgesellschaft mit Fokus auf strategische Beteiligungen im Gesundheits-, Hospitality- und Infrastrukturbereich weiterzuentwickeln.

Portfolio 1,4 Milliarden Franken schwer

Infracore hält und bewirtschaftet ein Portfolio im Wert von rund 1,4 Milliarden Franken, bestehend aus 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz. Dabei stellt die Gesellschaft zwar die Infrastruktur für die medizinischen Dienstleistungen der Mieter, ist aber nicht am eigentlichen Betrieb beteiligt.

Die Mieterträge von Infracore beliefen sich 2025 auf 66,1 Millionen Franken. In den Immobilien lag die Leerstandsquote per Ende 2025 bei 1,3 Prozent. Zudem verfügt das Unternehmen über eine Entwicklungspipeline mit einem Potenzial von rund 42'000 Quadratmetern.

Mittelfristig plant das Unternehmen, mehr als 300 Millionen Franken für wachstumstreibende Zukäufe einzusetzen. Zudem sollen rund 20 Millionen Franken in weitere Renovations- und Instandhaltungen im Bestandsportfolio investiert werden.

Freiburg (awp)

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