Infracore Aktie 1986768 / CH0019867685
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11.08.2026 07:00:04
Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen
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Infracore SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.
Freiburg, 11. August 2026
Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen
Infracore AG, eine auf Krankenhaus- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, veröffentlicht heute Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen, die seitens der Zürcher Kantonalbank als Stabilisierungsmanager gemäss Art. 126 FinfraV durchgeführt wurden.
Die Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen sind hier verfügbar.
Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Thomas Balmer, tba@dynamicsgroup.ch, +41 79 703 87 28
Über Infracore AG
Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infracore SA
|Rue Georges-Jordil 4
|1700 Fribourg
|Schweiz
|Telefon:
|+41 26 350 02 10
|E-Mail:
|investor@infracore.ch
|Internet:
|www.infracore.ch
|ISIN:
|CH0019867685
|EQS News ID:
|2380272
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380272 11.08.2026 CET/CEST
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