Infracore SA / Schlagwort(e): Börsengang

Infracore AG gibt teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt



10.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 10. August 2026

Infracore AG gibt teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt

Infracore AG (“Infracore” oder das “Unternehmen”), eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt heute bekannt, dass die Joint Global Coordinators die ihnen im Rahmen des IPO eingeräumte Option zum Erwerb weiterer Aktien zum Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie teilweise ausgeübt haben.

Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass die Joint Global Coordinators nach Abschluss der Stabilisierungsphase die Mehrzuteilungsoption teilweise ausgeübt haben und zwar im Umfang von 203'936 bestehenden Namenaktien (ca. 48% der gesamten Mehrzuteilungsoption) zum Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie. Die Aktien stammen vom grössten Aktionär des Unternehmens, der MPT Switzerland Holdings S.à r.l. (“MPT“), einer Tochtergesellschaft der Medical Properties Trust, Inc.

Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten Aktien wurden im Rahmen des IPO insgesamt 4'413'139 Namensaktien platziert, davon 3'703'703 neu ausgegebene Aktien und 709'436 bestehende, von MPT angebotene Aktien. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf CHF 238.3 Mio. Nach der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt der Streubesitz rund 28.8%. AEVIS VICTORIA SA (“AEVIS“) und MPT halten (direkt und indirekt) rund 22.6% respektive 48.5% der Aktien.

Im Zusammenhang mit dem IPO haben das Unternehmen, MPT und AEVIS gegenüber den Joint Global Coordinators eine Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag vereinbart. Jede Lock-up-Verpflichtung unterliegt den üblichen Ausnahmen und einem Verzicht durch die Joint Global Coordinators. Für die Dauer des Lock-up, d.h. bis zum 5. Januar 2027, bilden AEVIS und MPT somit eine Aktionärsgruppe im Sinne der schweizerischen Offenlegungsvorschriften.

Citi und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners des IPOs. Baader Bank fungierte als Joint Bookrunner, Swiss Finance & Property AG als Co-Manager und Octavian als Selling Agent. Rothschild & Co fungierte als Finanzberater von AEVIS.

Informationen zu Stabilisierungstransaktionen seitens der Zürcher Kantonalbank als Stabilization Agent gemäss Art. 126 FinMIO werden ab 11. August 2026 auf der Website von Infracore verfügbar sein.

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, tba@dynamicsgroup.ch, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore AG

Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch

Über Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust mit internem Portfoliomanagement, der im Jahr 2003 gegründet wurde, um Spitalimmobilien zu erwerben und zu entwickeln. Die Vermietung erfolgt im Rahmen von Net-Lease-Verträgen. Seit der Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von Spitalimmobilien entwickelt. Zum 31. März 2026 hielt MPT 378 Gesundheitseinrichtungen mit rund 38’000 Betten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT unterstützt Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht es Spitalbetreibern, den Wert ihres Immobilienvermögens zu erschliessen, um Modernisierungen von Einrichtungen, technologische Entwicklungen sowie weitere Investitionen in den Betrieb zu finanzieren. www.mpt.com

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding AG (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore SA (22.6%, direkt und indirekt), eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte börsenkotierte Immobiliengesellschaft (SWX: INFRAC), aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard kotiert (AEVS.SW). www.aevis.com

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